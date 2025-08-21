Peso mexicano retrocede ligeramente tras minuta Banxico, acciones de Herdez se disparan

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreció levemente el jueves ante un fortalecimiento generalizado del dólar y después de que la minuta del más reciente encuentro del Banco de México reforzó las perspectivas de que reducirá nuevamente su tasa clave en septiembre.

A principios de agosto, la autoridad moderó su ritmo de recortes a los tipos de interés con una disminución de 25 puntos básicos y, según las actas de la reunión, la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales, pese a algunas preocupaciones sobre la inflación subyacente.

* La moneda cotizaba en 18,7522 unidades casi al final de los negocios, con una depreciación marginal de un 0,05% frente a los 18,7422 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

* "Banco de México podría mantener un relajamiento monetario gradual", dijo Valmex Casa de Bolsa. "Dado que la inflación subyacente permanece elevada y la actividad económica muestra signos de debilidad, Banxico continuará evaluando los datos con cautela", agregó.

* Una encuesta de Citi mostró esta semana que gran parte del mercado está descontando una nueva disminución de un cuarto de punto porcentual al costo de los créditos en la próxima decisión de Banxico, pautada para septiembre.

* Por lo pronto serán clave las cifras de inflación de la primera quincena de agosto y del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre que se darán a conocer el viernes, coincidieron analistas.

* La atención de los inversores también está puesta en un esperado discurso que ofrecerá el viernes el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole, en busca de pistas sobre los próximos pasos del banco central estadounidense.

* En el mercado bursátil, el referencial índice S&P/BMV IPC subió un 0,76% a 58.663,97 puntos, con un volumen de 210,6 millones de acciones negociadas, el mayor desde finales de julio.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las alzas, con un 2,79% más a 550,39 pesos, seguidos por los del grupo aeroportuario Asur que sumaron un 2,33% a 617,13 pesos.

* Fuera del índice, destacó un salto de un 31,5% de los títulos de la compañía de alimentos Grupo Herdez después de que informó que disminuyó su participación en McCormick de México en una transacción por US$750 millones.

* En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo en un 8,98%, igual que la tasa a 20 años que terminó la sesión en un 9,66%. (Reporte de Noé Torres)