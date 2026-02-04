Peso mexicano retrocede luego de dos jornadas de ganancias, bolsa cae tras fuerte escalada

CIUDAD DE MÉXICO, 4 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa se debilitaban el miércoles por un ⁠reajuste de posiciones mientras los ⁠inversionistas digerían un reporte en Estados Unidos que mostró que la nómina privada creció en enero por debajo de lo previsto.

Las cifras ⁠anteceden a ‌un ​esperado informe sobre la situación del empleo, cuya publicación fue retrasada por un nuevo ​cierre parcial del Gobierno estadounidense de tres días que terminó el martes.

* ‌La moneda cotizaba en 17.3040 unidades, con ‌una depreciación de un 0.44%, luego ​de dos sesiones de ganancias, a medida que el dólar estadounidense avanzaba frente a una cesta de divisas de referencia.

* "El tipo de cambio muestra una fase de búsqueda de soporte tras el fuerte descenso previo", escribió Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en una nota de análisis. "La zona de congestión entre 17.10 y 17.35 sigue siendo el ⁠soporte crítico de mediano plazo", agregó.

* Para el resto del día, la atención estaba puesta ​en los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos Thomas Barkin y Lisa Cook en distintos actos.

* A nivel local, la mirada apuntaba a la decisión de política monetaria de Banco de México el jueves, ante la expectativa de que ponga en pausa su ciclo de recortes a la tasa clave ⁠de interés.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC caía un 1.28% a 68,840.02 puntos, ​después de haberse disparado en la jornada anterior un 3.16%, su mayor ganancia diaria desde abril del año pasado, en un mercado también atento a la temporada de resultados corporativos del ‍cuarto trimestre.

* Los títulos de la cementera Cemex encabezaban el retroceso, con un 3.29% menos a 21.14 pesos. Se espera que la compañía divulgue el jueves temprano su informe trimestral.

* Eran seguidos por los del minero Grupo México , que restaban un 2.90% a 202.80 pesos, ​en medio de la volatilidad de los precios de los metales.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía cuatro puntos base a un 8.97%, mientras que la ‍tasa a 20 años ascendía ocho, a un 9.34%. (Reporte de Noé Torres)