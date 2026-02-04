Peso mexicano retrocede luego de dos jornadas de ganancias, bolsa cae tras fuerte escalada
CIUDAD DE MÉXICO, 4 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa se debilitaban el miércoles por un reajuste de posiciones mientras los inversionistas digerían un reporte en Estados Unidos que mostró que la nómina privada creció en enero por debajo de lo previsto.
Las cifras anteceden a un esperado informe sobre la situación del empleo, cuya publicación fue retrasada por un nuevo cierre parcial del Gobierno estadounidense de tres días que terminó el martes.
* La moneda cotizaba en 17.3040 unidades, con una depreciación de un 0.44%, luego de dos sesiones de ganancias, a medida que el dólar estadounidense avanzaba frente a una cesta de divisas de referencia.
* "El tipo de cambio muestra una fase de búsqueda de soporte tras el fuerte descenso previo", escribió Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en una nota de análisis. "La zona de congestión entre 17.10 y 17.35 sigue siendo el soporte crítico de mediano plazo", agregó.
* Para el resto del día, la atención estaba puesta en los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos Thomas Barkin y Lisa Cook en distintos actos.
* A nivel local, la mirada apuntaba a la decisión de política monetaria de Banco de México el jueves, ante la expectativa de que ponga en pausa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.
* El índice accionario líder S&P/BMV IPC caía un 1.28% a 68,840.02 puntos, después de haberse disparado en la jornada anterior un 3.16%, su mayor ganancia diaria desde abril del año pasado, en un mercado también atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.
* Los títulos de la cementera Cemex encabezaban el retroceso, con un 3.29% menos a 21.14 pesos. Se espera que la compañía divulgue el jueves temprano su informe trimestral.
* Eran seguidos por los del minero Grupo México , que restaban un 2.90% a 202.80 pesos, en medio de la volatilidad de los precios de los metales.
* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía cuatro puntos base a un 8.97%, mientras que la tasa a 20 años ascendía ocho, a un 9.34%. (Reporte de Noé Torres)