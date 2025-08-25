Peso mexicano retrocede luego de tres sesiones de ganancias, bolsa cae desde máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 25 ago (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedían el lunes cediendo parte de las ganancias de la jornada anterior cuando declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, avivaron las expectativas de un recorte de tasas en septiembre.

La atención estaba ahora puesta en la publicación el viernes del indicador de inflación preferido del banco central estadounidense, el índice de precios PCE subyacente, mientras que a nivel local la semana estará marcada por la divulgación del informe trimestral de Banco de México, también el viernes.

* La moneda cotizaba en 18,6325 unidades, con una depreciación de un 0,28% ante un avance generalizado del dólar, poniendo fin a una racha de tres jornadas de ganancias.

* "Los mercados globales arrancan la semana con cautela tras la 'fiesta' del viernes", escribió Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en un reporte para sus clientes.

"El optimismo inicial se enfría porque aún persiste la duda sobre si ese será el inicio de un ciclo de recortes o un movimiento aislado", agregó.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC caía un 0,77% a 58.771,84 puntos, después de haber anotado el viernes un nuevo máximo nivel de cierre histórico.

* El retroceso estaba encabezado principalmente por acciones de firmas del sector minero en medio un declive de los precios de algunos metales.

* Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, perdían un 4,05% a 545,0 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre del mundo, que restaban un 2,01% a 125,03 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba 10 puntos base a un 8,88%, mientras que la tasa a 20 años descendía 11, a un 9,55%. (Reporte de Noé Torres)