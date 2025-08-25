Peso mexicano retrocede por avance global del dólar, bolsa cae desde máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 25 ago (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el lunes cediendo parte de las ganancias de la jornada anterior cuando declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, avivaron las expectativas de un recorte de tasas en septiembre.

La atención está puesta ahora en la publicación el viernes del indicador de inflación preferido del banco central estadounidense, el índice de precios PCE subyacente, mientras que a nivel local la semana estará marcada por la divulgación del informe trimestral de Banco de México, también el viernes.

* La moneda cotizaba en 18.6782 unidades casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0,52% ante un avance generalizado del dólar, poniendo fin a una racha de tres jornadas de ganancias.

* "Los mercados globales arrancan la semana con cautela tras la 'fiesta' del viernes", escribió Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en un reporte para sus clientes.

"El optimismo inicial se enfría porque aún persiste la duda sobre si ese será el inicio de un ciclo de recortes o un movimiento aislado", agregó.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC cayó un 1,24% a 58.492,13 puntos, después de haber anotado el viernes un nuevo máximo nivel de cierre histórico.

* El retroceso estuvo encabezado por los títulos de la minera Industrias Peñoles, con un 6,51% menos a 531,01 pesos, seguidos por los de la minorista Wal-Mart de México que restaron un 2,94% a 55,83 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió 10 puntos base a un 8,88%, mientras que la tasa a 20 años bajó 11, a un 9,55%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)