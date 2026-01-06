Peso mexicano retrocede por segunda jornada, bolsa opera cerca de su máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 6 ene (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el martes por segunda jornada consecutiva, mientras que la bolsa oscilaba cerca de su récord máximo, a medida que los inversores continuaban sopesando las implicaciones de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

La atención también estaba puesta en la publicación de una serie de datos del mercado laboral estadounidense esta semana que podrían ser clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.

* La moneda cotizaba en 17.9637 unidades, con una depreciación de un 0.34%, en momentos en que el dólar estadounidense recuperaba fuerza frente a una cesta de divisas referenciales.

* Los mercados también asimilaban comentarios de funcionarios del banco central estadounidense sobre la trayectoria de la política monetaria este año.

* El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran, cuyo mandato termina a fines de enero, dijo que este año serán necesarios recortes agresivos de los tipos de interés.

* Por su parte, el jefe de la Fed de Richmond, Tom Barkin, opinó en una entrevista que los cambios en las tasas tendrán que "ajustarse con precisión" a los datos que vayan llegando, dados los riesgos para los objetivos de desempleo e inflación.

* A nivel local, la sesión estaba marcada por la publicación de cifras que mostraron que la confianza de los consumidores mejoró en diciembre después de tres meses en declive.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un marginal 0.03% a 65.032,51 puntos, oscilando muy cerca de su máximo histórico de 65.882,59 unidades que anotó a finales de diciembre.

* Los títulos del productor de tequila Becle encabezaban las alzas, con un 3.37% más a 21.80 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que sumaban un 2.91% a 976.21 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, con excepción de la tasa del referencial plazo a 28 días fue colocada en un 7.07%, sin cambios frente a su remate previo. (Reporte de Noé Torres)