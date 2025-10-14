Peso mexicano retrocede por signos de renovadas tensiones comerciales entre EE.UU. y China
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 14 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes arrastrado por nuevos indicios de tensiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que minaba el apetito por activos de riesgo.
La moneda cotizaba en 18,5660 por dólar, con una pérdida de un 0,55% frente al precio de referencia de Reuters del lunes.
China anunció el martes sanciones contra cinco filiales del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean vinculadas a Estados Unidos.
La medida se produce el día en que ambas naciones empezarán a cobrar tasas portuarias adicionales a empresas de transporte marítimo, que transportan desde juguetes navideños hasta crudo.
El mercado también está a la espera de un discurso más tarde en el día del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de alguna actualización sobre sus perspectivas económicas. (Reporte de Noé Torres)
