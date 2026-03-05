LA NACION

Peso mexicano retrocede tras dato semanal ayuda por desempleo eeuu

CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - El ‌peso mexicano ‌se depreciaba ⁠el jueves, luego de la divulgación de ​cifras ⁠que mostraron que ⁠el número de estadounidenses que ​pidió nuevos apoyos por desempleo ‌se situó la ​semana pasada ​por debajo de lo anticipado.

La moneda cotizaba en 17.6790 por dólar, con una pérdida de un 0.7%, retomando ​la racha negativa que ha predominado ⁠en los mercados en los últimos ‌días debido a preocupaciones sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente. El miércoles recuperó un 0.85%.

Las solicitudes iniciales de subsidios por ‌desempleo en Estados Unidos se mantuvieron sin ⁠cambios en 213,000 la ‌semana pasada. Economistas encuestados ⁠por Reuters esperaban ⁠que se situaran en 215,000.

A nivel local se dio a conocer que la inversión de las empresas ‌creció en ​diciembre un 0.5% frente al mes previo, aunque menos del 0.4% previsto por el ‌mercado. (Reporte de Noé Torres)

