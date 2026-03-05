Peso mexicano retrocede tras dato semanal ayuda por desempleo EEUU
CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves, luego de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo se situó la semana pasada por debajo de lo anticipado.
La moneda cotizaba en 17.6790 por dólar, con una pérdida de un 0.7%, retomando la racha negativa que ha predominado en los mercados en los últimos días debido a preocupaciones sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente. El miércoles recuperó un 0.85%.
Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en 213,000 la semana pasada. Economistas encuestados por Reuters esperaban que se situaran en 215,000.
A nivel local se dio a conocer que la inversión de las empresas creció en diciembre un 0.5% frente al mes previo, aunque menos del 0.4% previsto por el mercado. (Reporte de Noé Torres)