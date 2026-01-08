Peso mexicano retrocede tras dato semanal de empleo de EEUU y cifras de inflación local

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba ligeramente el jueves luego de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo creció la semana pasada aunque menos de lo previsto.

La moneda cotizaba en 17.9820 por dólar, con un retroceso de un 0.09%, en un mercado que también asimilaba un reporte local de inflación que reforzaba las perspectivas de que Banco de México podría pausar su ciclo de recortes a la tasa clave.

Los inversionistas ahora centran la mirada en la divulgación el viernes del informe mensual de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de Estados Unidos.

Por lo pronto, en México está previsto que más tarde en el día se publique la minuta del más reciente encuentro de política monetaria del banco central.

(Reporte de Noé Torres)