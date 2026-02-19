Peso mexicano retrocede tras datos de EEUU, aguarda minuta Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 18 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves luego de la divulgación de una serie de cifras económicas en Estados Unidos, entre ellas, un esperado reporte que mostró que las peticiones de nuevos apoyos por desempleo se situó la semana pasada por debajo de lo previsto

La moneda cotizaba en 17.2359 unidades, con una pérdida de un 0.20%, a medida que el dólar se mantenía sobre sus mínimos recientes, en un mercado también con la mira puesta en la publicación más tarde en el día de la minuta del más reciente encuentro de política monetaria de Banco de México

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 23.000 durante la semana finalizada el 14 de febrero, para una cifra desestacionalizada de 206.000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 225.000

La atención de los participantes estaba puesta además en las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, Raphael Bostic, Michelle Bowman, Neel Kashkari y Austan Goolsbee, en distintos actos durante la mañana. (Reporte de Noé Torres)