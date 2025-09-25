Peso mexicano retrocede tras datos económicos de EEUU, aguarda decisión de Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves ante un avance global del dólar luego de la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron una caída de las solicitudes semanas de ayuda por desempeño, mientras que el crecimiento del PBI del segundo trimestre fue revisado al alza.

La moneda cotizaba en 18,4724 unidades, con una pérdida del 0,36% a medida que el dólar avanzaba frente a una cesta de divisas.

La economía estadounidense se expandió a una tasa anualizada revisada al alza del 3,8% el pasado trimestre. Inicialmente se había informado que el PBI había crecido a un ritmo del 3,3% en el periodo.

Otro reporte mostró que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 14.000 durante la semana finalizada el 20 de septiembre, para una cifra desestacionalizada de 218.000. Economistas encuestados por Reuters anticipaban que las peticiones se situaran en 235.000.

A nivel local, se espera que Banco de México disminuya la tasa clave de interés en 25 puntos básicos para llevarla a un 7,5%, en su anuncio programado para más tarde en el día. (Reporte de Noé Torres)