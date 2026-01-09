Peso mexicano retrocede tras datos empleo EEUU, bolsa alcanza nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ene (Reuters) - El peso mexicano retrocedió ligeramente el viernes, mientras que la bolsa subió a nuevos máximos históricos, después de que un débil informe del empleo en Estados Unidos avivó las perspectivas de que la Reserva Federal (Fed) mantendría los tipos de interés sin cambios a finales de mes.

* La moneda cotizaba en 17.9745 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación marginal de un 0.08% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, a medida que el índice dólar avanzó ante una cesta de divisas referenciales.

* La mayor economía del mundo agregó el mes pasado 50.000 puestos de trabajo, frente a una cifra revisada de 56.000 en noviembre. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 60.000 posiciones laborales durante el último mes del año.

* Tras el reporte, los operadores de futuros sobre fondos de la Fed aumentaron las apuestas de una pausa en los recortes de tasas en la próxima decisión del banco central del 27-28 de enero.

* Antes de las cifras, el peso mexicano llegó a debilitarse hasta 18.0440 unidades, un nivel no visto desde mediados de diciembre, debido en parte a la incertidumbre sobre los próximos movimientos de Estados Unidos después de su incursión militar en Venezuela.

* En una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump afirmó el jueves por la noche que su administración empezaría a atacar por tierra a los cárteles de la droga, lo que fue interpretado como una advertencia de una posible operación en territorio mexicano.

* Consultada sobre las declaraciones, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que le encomendó a su canciller la tarea de mejorar la comunicación con el gobierno estadounidense.

* En el mercado accionario, el índice líder S&P/BMV IPC ganó un 0.72% a 65.990,51 puntos, según datos preliminares de cierre, después de haber alcanzado durante el día un nuevo hito de 66.152,73 unidades.

* Los títulos del minero Grupo México encabezaron las alzas, con un 3.38% más a 182.21 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas, que sumaron un 2.96% a 179.80 pesos.

* En cuanto a los bonos gubernamentales, el rendimiento del plazo a 10 años subió seis puntos base a un 9.04%, mientras que la tasa a 20 años ascendió cinco, a un 9.28%. (Reporte de Noé Torres)