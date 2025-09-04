Peso mexicano retrocede tras datos empleo EEUU, bolsa registra nuevo cierre récord

CIUDAD DE MÉXICO, 4 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreció el jueves luego de la divulgación de cifras del mercado laboral de Estados Unidos que incumplieron con las expectativas, mientras que la bolsa revirtió sus pérdidas iniciales para finalizar en un nuevo cierre máximo histórico.

Si bien los datos estadounidenses reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en su próximo anuncio del 17 de septiembre, también avivaron preocupaciones sobre la salud de la economía del principal socio comercial de México.

* La moneda cotizaba en 18,7345 unidades casi al final de los negocios, con un retroceso de un 0,29% mientras que el dólar subió frente a una cesta de divisas.

* "Los últimos datos económicos han aumentado el sentimiento de cautela sobre las perspectivas económicas estadounidenses", dijo Monex Grupo Financiero, en una nota de análisis.

* Según las cifras, el empleo privado estadounidense creció menos de lo previsto en agosto, mientras que las solicitudes semanales de subsidio de desempleo resultaron mayores a lo esperado.

* Los datos anteceden a un esperado informe de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola estadounidense que será divulgado el viernes.

* "Las cifras de empleo del viernes serán decisivas: un dato moderado mantendrá viva la senda de flexibilización; una sorpresa en el empleo o los salarios podría reactivar rápidamente la resistencia del dólar", dijo la firma Pepperstone.

* En México se dio a conocer que la inversión de las empresas cayó un 1,4% en junio frente a mayo, mientras analistas esperaban que se mantuviera sin cambios. A tasa anual se hundió un 6,4%.

* El índice bursátil S&P/BMV IPC subió un 0,36% a 59.867,62 puntos, un nuevo hito de cierre, revirtiendo sus pérdidas de la mañana.

* Entre las firmas con mejor desempeño destacó la embotelladora y minorista FEMSA cuyas acciones ganaron un 2,33% más a 160,14 pesos, después de que se dio a conocer que llegó a un acuerdo con Raízen para poner fin a su negocio conjunto en Brasil.

* "La terminación del 'joint venture' representa una oportunidad positiva para FEMSA, ya que le permitirá aprovechar plenamente el mercado brasileño, invertir y expandirse de manera más eficiente", dijo Valmex Casa de Bolsa.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo en un 8,81%, mientras que la tasa a 20 años terminó la jornada en un 9,48%. (Reporte de Noé Torres)