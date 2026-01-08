Peso mexicano retrocede tras datos empleo EEUU, bolsa revierte pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ene (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el jueves ante un fortalecimiento generalizado del dólar, mientras que la bolsa subió revirtiendo sus pérdidas iniciales, luego de la divulgación de cifras semanales del mercado laboral estadounidense mejores a lo previsto.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 8.000 durante la semana finalizada el 3 de enero, para una cifra desestacionalizada de 208.000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 210.000.

* La moneda cotizaba en 17.9846 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.10%, a medida que el dólar estadounidense se encaminaba a un tercer día consecutivo de ganancias. Los inversores también continúan atentos a noticias derivadas de la situación entre Estados Unidos y Venezuela.

* "Vemos un mercado mexicano regresando a los niveles máximos de la semana cuyo nivel de primera resistencia es de 18.03 y 18.93 como el soporte importante del día", dijo Kapital Grupo Financiero en una nota de análisis.

* La mirada está puesta además en un esperado informe mensual del empleo estadounidense que se dará a conocer el viernes, en busca de pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados asignaban una probabilidad de un 86% a que el banco central estadounidense conserve los tipos de interés en su actual nivel de un 3.50-3.75% en su próxima reunión de finales de enero.

* A nivel local, la sesión estuvo marcada por un reporte de inflación que reforzó las perspectivas de que Banco de México podría pausar su ciclo de recortes a la tasa clave.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC avanzó un 0.93% a 65.473,14 puntos, según datos preliminares de cierre, revirtiendo sus pérdidas iniciales.

* Los títulos de la cementera Cemex encabezaron las alzas, con un 6.41% más a 22.09 pesos, seguidos por los del panificador Grupo Bimbo, que sumaron un 4.06% a 60.70 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó cinco puntos base a un 8.68%, mientras que la tasa a 20 años descendió seis, a un 9.23%. (Reporte de Noé Torres)