Peso mexicano retrocede tras datos empleo privado EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 4 feb (Reuters) - El ⁠peso mexicano ⁠se debilitaba el miércoles después de dos jornadas de ganancias, mientras ⁠los ‌inversionistas ​asimilaban un reporte en Estados Unidos ​que mostró que la nómina ‌privada creció en ‌enero por debajo ​de lo previsto.

La moneda cotizaba en 17.2500 unidades, con una pérdida de un 0.12%, a medida que el dólar estadounidense avanzaba frente a una ⁠cesta de divisas de referencia. En ​las dos sesiones anteriores, el peso acumuló un retorno del 1.3%.

El empleo privado aumentó en 22,000 puestos de trabajo el mes pasado, ⁠tras un incremento revisado a la baja ​de 37,000 en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un ‍avance del empleo privado de 48,000 posiciones laborales.

La atención estaba puesta además en la participación de los funcionarios de ​la Reserva Federal Thomas Barkin y Lisa Cook en distintos actos más tarde en ‍el día. (Reporte de Noé Torres)