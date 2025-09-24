Peso mexicano retrocede tras datos locales de inflación, bolsa explora nuevos máximos

CIUDAD DE MÉXICO, 24 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreció el miércoles ante un fortalecimiento generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación que respaldó las perspectivas de que Banco de México recortará nuevamente su tasa clave de interés en 25 puntos básicos esta semana.

La bolsa, por su parte, se replegó después de haber subido por la mañana a nuevos niveles récord luego de que el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostró en la víspera un tono cauto sobre una mayor flexibilización monetaria.

* La moneda mexicana cotizaba en 18,4237 unidades casi al final de los negocios, con un retroceso de un 0,37%, a medida que el dólar ganó terreno frente a una cesta de divisas antes de la publicación el resto de la semana de datos del PBI, el mercado laboral y la inflación PCE estadounidense.

* En México, el índice general de precios al consumidor aceleró en la primera quincena de septiembre a un 3,74%, aunque menos de lo previsto, según datos oficiales. La inflación subyacente, por su parte, avanzó ligeramente a un 4,26%.

* El banco central moderó el mes pasado la magnitud de sus últimos recortes a la tasa referencial, con una disminución de 25 puntos básicos (pb). Según la minuta del encuentro, la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales.

* Su próxima decisión está prevista para el jueves y el mercado anticipa una nueva disminución de un cuarto de punto porcentual.

* "Una rebaja convencional de 25 pb con una orientación cautelosa probablemente dejará al peso mexicano cotizando al ritmo del impulso global del dólar y el 'carry' local", opinó Felipe Barragán, estratega de investigación de mercados del bróker digital Pepperstone.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC cayó un 0,74% a 61.905,95 puntos después de haber avanzado durante el día a un nuevo máximo histórico de 62.665,94 unidades.

* Los títulos de firma de telecomunicaciones Megacable encabezaron el declive, con un 6,73% menos a 58,23 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso , que restaron un 4,11% a 128,17 pesos.

* En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono a 10 años descendió tres puntos básicos a un 8,54%, mientras que la tasa a 20 años bajó cuatro, a un 9,17%. (Reporte de Noé Torres)