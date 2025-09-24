Peso mexicano retrocede tras datos locales de inflación

CIUDAD DE MÉXICO, 24 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante un fortalecimiento global del dólar y luego de un reporte local de inflación que respaldaba las perspectivas de que Banco de México recortará nuevamente su tasa clave de interés en 25 puntos básicos esta semana.

La moneda cotizaba en 18,4231 unidades, con una pérdida de 0,37%, a medida que el dólar recuperaba terreno frente a una cesta de divisas, después de que el jefe de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, mostró en la víspera un tono cauto sobre una mayor flexibilización monetaria.

En México, el índice general de precios al consumidor aceleró en la primera quincena de septiembre a 3,74%, aunque menos de lo previsto, según datos oficiales divulgados el miércoles. La inflación subyacente, por su parte, avanzó ligeramente a 4,26%.

El banco central moderó el mes pasado la magnitud de sus últimos recortes a la tasa referencial, con una disminución de un cuarto de punto. Según la minuta del encuentro, la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales.

Su próxima decisión está prevista para el jueves y el mercado anticipa una nueva rebaja de 25 puntos básicos. (Reporte de Noé Torres)