Peso mexicano retrocede tras datos nómina no agrícola EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante un fortalecimiento del dólar, luego de la divulgación de cifras del mercado laboral estadounidense más sólidas de lo esperado

La moneda cotizaba en 17.2221 unidades, con una pérdida de un 0.19% frente al precio de referencia de LSEG del martes

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 130.000 puestos de trabajo en enero, muy por encima de los 70.000 empleos previstos por el mercado, mientras que la tasa de desempleo cayó a un 4.3% desde un nivel del 4.4%

A nivel local, la sesión estaba marcada por la publicación de datos que mostraron que la actividad industrial creció inesperadamente en diciembre, si bien moderó su ritmo. (Reporte de Noé Torres)