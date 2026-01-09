Peso mexicano retrocede tras débil informe laboral EEUU, bolsa sube a máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ene (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el viernes, mientras que la bolsa subía a un nuevo máximo histórico, después de que un débil informe del empleo en Estados Unidos avivó las perspectivas de que la Reserva Federal (Fed) mantendría los tipos de interés sin cambios a finales de mes.

* La moneda cotizaba en 17,9823 unidades, con una depreciación de un 0,12% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, a medida que el índice dólar subía ante una cesta de divisas referenciales.

* La mayor economía del mundo agregó el mes pasado 50.000 puestos de trabajo, frente a una cifra revisada de 56.000 en noviembre. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 60.000 posiciones laborales durante el último mes del año.

* Tras el reporte, los operadores de futuros sobre fondos de la Fed aumentaron las apuestas de una pausa en los recortes de tasas en la próxima decisión del banco central del 27-28 de enero.

* "En los mercados, el dato fue interpretado como consistente con una política monetaria prudente", opinó Diego Albuja, analista de la firma ATFX Latam. "Se reducen las expectativas de recortes inmediatos y se refuerza la visión de que cualquier ajuste adicional podría darse más adelante en el año, dependiendo de la evolución del empleo y los precios", agregó.

* Antes de las cifras, el peso mexicano llegó a debilitarse hasta 18.0440 unidades, un nivel no visto desde mediados de diciembre, debido en parte a la incertidumbre sobre los próximos movimientos de Estados Unidos después de su incursión militar del fin de semana en Venezuela. * En una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump afirmó el jueves por la noche que su administración empezaría a atacar por tierra a los cárteles de la droga, lo que fue interpretado como una advertencia de una posible operación en territorio mexicano. * Consultada sobre las declaraciones, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que le encomendó a su canciller la tarea de mejorar la comunicación con el gobierno estadounidense.

* En el mercado accionario, el índice líder S&P/BMV IPC subía un 0,48% a 65.836,54 puntos, después de haber alcanzado por la mañana un nuevo hito de 66.152,73 unidades, impulsado principalmente por firmas del sector minero.

* Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, encabezaban las alzas, con un 3,26% más a 991,21 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que sumaban un 2,67% a 180,96 pesos.

* En cuanto a los bonos gubernamentales, el rendimiento del plazo a 10 años subía tres puntos base a un 9,01%, mientras que la tasa a 20 años ascendía 16, a un 9,39%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)