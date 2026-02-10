Peso mexicano retrocede tras débiles cifras ventas minoristas EE. UU

CIUDAD DE MÉXICO, 10 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes después de dos jornadas de ganancias, siguiendo un debilitamiento de los mercados en el exterior tras la publicación de un reporte más débil que lo previsto de las ventas al por menor de Estados Unidos.

La moneda local cotizaba en 17.2218 por dólar, con una pérdida de un 0.24% frente al precio de referencia de LSEG del lunes. En las dos sesiones anteriores acumuló un retorno del 1.8%.

Las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en diciembre frente al mes anterior, según datos del Departamento de Comercio. Analistas anticipaban que la cifra subiría un 0.4% en el periodo.

Para el resto del día la atención de los inversionistas estaba puesta en la participación de los funcionarios de la Reserva Federal Beth Hammack y Lorie Logan en distintos actos públicos. (Reporte de Noé Torres)