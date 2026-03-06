Peso mexicano retrocede tras débiles datos de nómina no agrícola en EE.UU., perfila caída semanal

CIUDAD DE MÉXICO, 6 mar (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes, en medio de un avance generalizado del dólar y luego de la divulgación de cifras que mostraron que la economía estadounidense perdió inesperadamente 92.000 puestos de trabajo en febrero.

La moneda cotizaba en 17,8790 unidades, con una pérdida de 0,86%, en un mercado también presionado por preocupaciones globales en torno al conflicto en Medio Oriente, que ha venido provocando un reacomodo en las carteras de inversión.

En la semana, el peso sumaba un deterioro cercano al 4%, apuntando a su peor desempeño desde junio de 2024.

Las nóminas no agrícolas disminuyeron en 92.000 puestos de trabajo en febrero, contrario al incremento de 59.000 posiciones laborales previsto por los economistas, con lo que la tasa de desempleo subió a 4,4% desde un nivel previo de 4,3%.

Otro dato estadounidense mostró que las ventas minoristas se redujeron en enero 0,2% frente al mes anterior, aunque la cifra fue ligeramente mejor al declive de 0,3% que se esperaba. (Reporte de Noé Torres)