Peso mexicano retrocede tras decisión Banco de Japón de elevar tasas

CIUDAD DE MÉXICO, 19 dic (Reuters) - El peso mexicano se depreció el viernes en medio de un fortalecimiento generalizado del dólar y luego de la decisión del Banco de Japón de aumentar los tipos de interés a niveles nunca vistos en tres décadas.

* La moneda cotizaba en 18,0282 por dólar en la recta final de los negocios, con un retroceso de un 0,19% frente a los 17,9940 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

* "Es importante remarcar que una mayor tasa de interés en Japón debilita el atractivo de mantener posiciones de 'carry trade', lo que puede presionar al tipo de cambio al alza en las próximas semanas, pues estas posturas no se revierten de forma inmediata", dijo Banco Base en una nota de análisis.

* A nivel local, Banco de México anunció en la víspera una disminución de un cuarto de punto a su tasa clave, la decimotercera desde que comenzó a reducirlos el año pasado, sin embargo, modificó su guía prospectiva ofreciendo señales de que pausaría su ciclo de suavización monetaria.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0,45% a 64.096,43 puntos, según datos preliminares de cierre, tras una sesión volátil marcada por el vencimiento de contratos de futuros y opciones en Wall Street.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las alzas, con un 8,02% más a 867,64 pesos, seguidos por los del operador del mercado bursátil Grupo BMV, que sumaron un 7,41% a 39,72 pesos.

* Fuera del índice destacó un salto de un 15% de los papeles de la aerolínea Volaris luego del anuncio de sus planes para unirse con su rival Viva Aerobus para conformar una sociedad controladora.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendió dos puntos base a un 8,89%, en cambio la tasa a 20 años subió tres, a un 9,42%. (Reporte de Noé Torres)