Peso mexicano retrocede tras dos jornadas de ganancias
CIUDAD DE MÉXICO, 7 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes ante un fortalecimiento generalizado del dólar debido a la incertidumbre generada por el cierre parcial del gobierno estadounidense, que afrontaba su séptimo día.
La moneda cotizaba en 18,3550 unidades, con un retroceso de 0,12%, luego de dos sesiones de ganancias, en un mercado también con la mira puesta en la participación de distintos funcionarios de la Reserva Federal en diversos actos a lo largo del día.
El cese de actividades de la administración pública mantenía suspendida la publicación de información económica clave, entre ella, el dato de la nómina no agrícola el viernes, un insumo de gran relevancia para calibrar los próximos pasos del banco central.
En las dos jornadas anteriores el peso mexicano sumo un retorno cercano al 0,50%. (Reporte de Noé Torres)
