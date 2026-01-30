Peso mexicano retrocede tras elección de Warsh para dirigir la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes ante un avance global del dólar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central cuando termine en mayo el mandato de Jerome Powell.

La moneda local cotizaba en 17,2903 unidades, con una pérdida de un 0,43% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. Aun así, se encaminaba a culminar el primer mes del año con un rendimiento acumulado del 4%, su mejor desempeño desde abril de 2025.

La nominación de Warsh requiere ser confirmada por el Senado estadounidense.

La jornada también estaba marcada por la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron una aceleración de los precios al productor en diciembre por encima de lo previsto, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

A nivel local se dio a conocer que el Producto Interno Bruto creció más de lo esperado durante el cuarto trimestre. No obstante, en todo 2025 la segunda mayor economía de América Latina registró su peor desempeño desde la pandemia. (Reporte de Noé Torres)