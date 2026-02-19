Peso mexicano retrocede tras minuta de banco central, presionan tensiones geopolíticas

CIUDAD DE MÉXICO, 19 feb (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el jueves después de que la minuta del más reciente encuentro de Banco de México mostró que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno estarían abiertos a seguir reduciendo la tasa clave de interés

A inicios de febrero, la autoridad interrumpió un largo ciclo de suavización monetaria y elevó sus perspectivas de inflación, destacando la entrada en vigor de mayores impuestos a algunos productos y aranceles a China. Sin embargo, las actas dejaron ver que los funcionarios creen que el impacto de las medidas sobre los precios podría ser transitorio.

* La moneda cotizaba en 17.2589 unidades, con una depreciación de un 0.33%, a medida que el dólar estadounidense ganó terreno frente a una cesta de divisas, en medio de crecientes preocupaciones sobre un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.

* La sesión también estuvo marcada por una serie de datos económicos divulgados en Estados Unidos, entre ellos, un esperado reporte que mostró que las peticiones de nuevos apoyos por desempleo se situó la semana pasada por debajo de lo previsto.

* El peso mexicano anotaba su segunda jornada en declive luego de haberse aproximado brevemente a la barrera de 17 unidades, un nivel no visto desde junio de 2024.

* La bolsa culminó estable en 70.888,38 puntos, según datos preliminares de cierre, después de tres jornadas seguidas de pérdidas, en un mercado también con la atención puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre.

* Destacó una caída de un 7.28% a 315,0 pesos de las acciones de Gruma, dedicada a la producción de tortillas y harina de maíz, tras publicar en la víspera un débil informe trimestral.

* Por el contrario, los títulos de la productora de alimentos Grupo Herdez se dispararon un 13.3% a 85,55 pesos, luego de que sus resultados trimestrales superaron las expectativas.

* En el mercado de deuda, el banco central anunció que llevará a cabo el viernes una permuta de papel gubernamental. El monto de la subasta dependerá de la demanda de los participantes.

(Reporte de Noé Torres; reporte adicional de Raúl Cortés: Editado por Lizbeth Díaz)