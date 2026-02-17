Peso mexicano revierte pérdidas en jornada previa a minutas Fed, bolsa cae

CIUDAD DE MÉXICO, 17 feb (Reuters) - El peso mexicano avanzó el martes, mientras que la bolsa se debilitó, luego de una jornada volátil marcada por declaraciones de autoridades de la Reserva FEDERAL (FED) con posturas encontradas sobre el futuro de las tasas de interés.

Por ahora, la atención está dirigida a la publicación el miércoles de las actas de la última reunión del banco central estadounidense, cuando puso en pausa su ciclo de suavización monetaria. * En la recta final de los negocios, la moneda cotizaba en 17.1264 unidades, uno de sus mejores niveles en lo que va del año, con una apreciación del 0.21%, revirtiendo las pérdidas que mostró por la mañana luego de que se dio a conocer que la actividad fabril en la región de Nueva York se ralentizó en febrero, aunque menos de lo previsto.

* "El peso sigue siendo de las monedas preferidas de los mercados emergentes por su liquidez, pero el estancamiento manufacturero y la incertidumbre del TMEC están empezando a debilitar esta posición", escribió Felipe Mendoza, analista del bróker EBC Financial Group, en un reporte.

"Mañana podemos esperar volatilidad elevada tras el dato de la FED, el rango de operación probable se sitúa entre 17.08 y 17.28", agregó. * Por lo pronto, el presidente de la FED de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que el banco central podría aprobar "varios" recortes de tasas este año si la inflación vuelve a descender al objetivo del 2%, en cambio, el gobernador, Michael Barr, dijo que probablemente se mantendrían estables por un tiempo. * A su vez, la jefa de la FED de San Francisco, Mary Daly, opinó que la entidad debe analizar en profundidad los datos para evaluar si la inteligencia artificial está impulsando el crecimiento de la productividad y permitiendo un crecimiento económico más rápido sin provocar inflación ni obligar al banco central a adoptar una política más restrictiva. * La bolsa cedió un 0.30% a 71,141.50 puntos, según datos preliminares de cierre, golpeada principalmente por compañías del sector minero ante un declive de los precios de los metales, aunque en un mercado con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Las acciones de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, perdieron un 4.36% a 993.53 pesos, seguidas por los de Grupo México, uno de los principales productores mundiales de cobre, que restaron un 3.70% a 196.16 pesos.

* Por el contrario, destacaron los títulos de la aerolínea Grupo Aeroméxico, que subieron un 8.16% a 33.53 pesos, después de que divulgó en la víspera su informe trimestral.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la mayoría de sus plazos en la subasta semanal de valores gubernamentales.

* En su cuarta semana consecutiva en declive, la tasa del referencial Cete a 28 días bajó cuatro puntos básicos a un 6.84%, menor nivel desde abril de 2022. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)