Peso mexicano revierte pérdidas iniciales, bolsa anota nuevo máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el jueves, revirtiendo sus pérdidas iniciales, mientras que la bolsa alcanzaba un récord máximo, en una sesión errática marcada por la divulgación de una serie de datos económicos en Estados Unidos mejores a lo esperado.

Si bien los datos reducían las apuestas a que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés a corto plazo, también ofrecían señales alentadoras del principal socio comercial de México y principal destino de sus exportaciones.

* La moneda se negociaba en 17,6524 por dólar, un nivel no visto desde julio de 2024, con una ganancia de un 0,74% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles. No obstante, durante la mañana llegó a debilitarse momentáneamente a 17,8390 unidades. * El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo disminuyeron en 9.000 durante la semana finalizada el 10 de enero para una cifra desestacionalizada de 198.000. Economistas esperaban que subieran a 215.000. * Por su parte, el índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York elaborado por la Reserva Federal, conocido como Empire State, subió a 7,7 en enero. El mercado anticipaba una cifra de 1,0.

* Analistas dijeron que el avance de la moneda también encontraba apoyo en noticias locales. * El Gobierno anunció que el productor avícola estadounidense Pilgrim's invertirá US$ 1.300 millones en el país hasta 2030, lo cual fue visto como una buena señal, en un contexto de incertidumbre y tensiones en la relación comercial entre Estados Unidos y México. * Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió en su conferencia de prensa diaria una planeada reforma al sistema electoral negando que esté orientada a robustecer el poder de su grupo político. * En el mismo acto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que la revisión del acuerdo regional de negocios, TMEC, se encontraba en marcha y debía de estar lista el 1 de julio, dos días después de que Donald Trump calificara el acuerdo de "irrelevante" para Estados Unidos.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cotizaba en 67.326,55 puntos, con un declive de un 0,11%, después de haber avanzado por la mañana a 67.656,97 unidades, un nuevo nivel máximo histórico.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban el retroceso, con un 2,73% menos a 1.038,21 pesos, mientras que, por el contrario, los de la firma de telecomunicaciones Megacable sumaban un 3,58% a 56,76 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendía tres puntos base a un 8,99%, en cambio la tasa a 20 años subía cuatro, a un 9,42%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)