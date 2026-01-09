Peso mexicano revierte pérdidas tras datos laborales EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ene (Reuters) - El peso mexicano revertía el viernes sus pérdidas iniciales, mientras los inversores digerían un reporte que mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró en diciembre más de lo previsto, aunque la tasa de desempleo disminuyó.

La moneda cotizaba en 17.9565 por dólar, con un marginal avance de un 0.02% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

Antes de los datos llegó a debilitarse un 0.50% debido en parte a la incertidumbre sobre los próximos movimientos de Estados Unidos después de su incursión militar del fin de semana en Venezuela.

En una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump afirmó que su administración empezaría a atacar por tierra a los cárteles de la droga, lo que fue interpretado como una advertencia de una posible operación en territorio mexicano.

El mercado está ahora a la espera de que inicie una sesión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en la que podría dar su fallo sobre la legalidad de los aranceles impulsados por Trump.

A nivel local se dio a conocer que la actividad industrial subió un 0.6% en noviembre contra el mes previo. No obstante, a tasa interanual el indicador registró un declive del 0.8%. (Reporte de Noé Torres)