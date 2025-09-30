Peso mexicano se aprecia atento a posible cierre gobierno EEUU, bolsa supera 63.000 pts

CIUDAD DE MÉXICO, 30 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreció el martes ante un debilitamiento generalizado del dólar debido a la cautela de los inversionistas que se preparan para un posible cierre parcial del gobierno estadounidense.

La financiación del Gobierno expirará a la medianoche del martes a menos que los republicanos y los demócratas en el Congreso lleguen a un acuerdo de gasto temporal de último minuto.

* La moneda cotizaba en 18,3090 unidades por dólar casi al final de los negocios, con una ganancia de un 0.29% frente al precio de referencia de Reuters del lunes. En septiembre suma un retorno del 1.8% y de un 2.3% en el tercer trimestre.

* El peso mexicano se consolidó como la tercera divisa emergente más negociada, solo por detrás del renminbi chino y de la rupia india, según una encuesta del Banco de Pagos Internacionales, divulgada por el banco central.

La encuesta, que se realiza cada tres años y es considerada la más completa del mercado cambiario, mostró además que el peso es la decimocuarta moneda de mayor operación en el mundo, con un volumen promedio diario de unos US$153.000 millones.

A nivel local, el volumen fue de alrededor de 28.000 millones de dólares, de acuerdo con la encuesta llevada a cabo en abril.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC subió un 0.49% a 62.915,57 puntos, en nuevo máximo histórico de cierre. La bolsa acumuló en septiembre un rendimiento del 7.2% y de un 9.5% en todo el tercer trimestre.

* Los títulos de Orbia encabezaron las alzas del día, con un 5.61% más a 17,71 pesos, seguidos por los de Regional, que sumaron un 4.89% a 164,87 pesos.

* Por su parte, los papeles de Grupo Carso ganaron un 1.48% a 130,77 pesos después de que la firma del magnate Carlos Slim anunció en la víspera un acuerdo con la petrolera estatal Pemex para financiar la perforación de pozos en el campo terrestre Ixachi.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales después de que Banco de México redujo en un cuarto de punto su tasa clave la semana pasada y dijo que hacia adelante valorará recortes adicionales.

* La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7.19%, un punto básico por debajo de su remate previo, mientras que la del plazo a tres meses bajó tres a un 7.47%.

* Por otro lado, el banco central informó que llevará a cabo el jueves una permuta de instrumentos de deuda gubernamental por un monto que estará en función de las posturas recibidas. (Reporte de Noé Torres)