Peso mexicano se aprecia en antesala de votación de EEUU sobre cierre de Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, 12 nov (Reuters) - El peso mexicano avanzó el miércoles por cuarta jornada consecutiva a la espera de una votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un paquete de financiación que pondría fin al cierre de Gobierno más largo de la historia.

La reapertura de la administración pública estadounidense reanudaría, entre otras cosas, la publicación de datos macroeconómicos oficiales, cuya suspensión desde hace más de un mes ha alimentado la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

* La moneda cotizaba en 18.3012 por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación de un 0.11% frente al precio de referencia de LSEG del martes. En las últimas cuatro sesiones sumaba un retorno del 1.5%.

* La jornada estuvo marcada también por la participación de funcionarios del banco central estadounidense en distintos actos públicos, entre ellos, el gobernador Stephen Miran quien reiteró su petición de que se reduzca la tasa de interés oficial.

* En México, el subgobernador del banco central Omar Mejía dijo en una entrevista que el ciclo de recortes a la tasa clave podría seguir bajo un enfoque gradual. La autoridad ha reducido los tipos de interés en 400 puntos base desde su máximo de un 11.25% en que se ubicaba a inicios de 2024.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cayó un 1.71% a 63.219,83 puntos, según datos preliminares de cierre, por una toma de beneficios después de que subió en la víspera a un hito cercano a 64.500 unidades.

* Los títulos del conglomerado Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, lideraron el retroceso, con un 5.26% menos a 128.98 pesos, seguidos por los del panificador Grupo Bimbo, que restaron un 3.54% a 62.66 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió dos puntos básicos a un 8.80%, mientras que la tasa a 20 años ascendió tres a un 9.52%. (Reporte de Noé Torres)