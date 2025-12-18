Peso mexicano se aprecia en antesala decisión Banxico, bolsa repunta

CIUDAD DE MÉXICO, 18 dic (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el jueves en las horas previas a que se dé a conocer la decisión de política monetaria de Banco de México, la última del año. Los inversionistas también asimilaban cifras que mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en noviembre, elevando la probabilidad de una baja de tasas por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de enero.

* La moneda cotizaba en 17.9584 por dólar, con una apreciación de un 0.24% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

* El mercado espera ampliamente que Banco de México disminuya el costo de los créditos en un cuarto de punto porcentual, en lo que sería su decimotercer recorte desde febrero de 2024 a la tasa referencial, actualmente en 7.25%. * Más temprano se dio a conocer que el Banco Central Europeo mantuvo estables sus tipos de interés. El Banco de Inglaterra, por su parte, redujo las tasas en 25 puntos básicos, como se esperaba.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1.62% a 63.540,63 puntos, después de tres jornadas de pérdidas.

* Los títulos de Gentera encabezaban las alzas, con un 3.49% más a 43.01 pesos, seguidos por los del minero Grupo México, que sumaban un 2.90% a 167.48 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años caía nueve puntos base a un 8.89%, mientras que la tasa a 20 años descendía ocho, a un 9.38%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)