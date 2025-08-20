Peso mexicano se aprecia en antesala minutas Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ago (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el miércoles luego de dos jornadas de pérdidas, ante un declive global del dólar en las horas previas a la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Está previsto que el banco central estadounidense divulgue al mediodía las actas de su reunión del 29-30 de julio en la que mantuvo las tasas de interés sin cambios, con el disenso de dos gobernadores.

* La moneda cotizaba en 18,7602 unidades, con una apreciación de un 0,22% frente a los 18,8020 pesos del precio de referencia de LSEG del martes. En las dos sesiones anteriores sumó un retroceso de casi un 0,50%.

* Analistas coincidieron en que el dólar exacerbó sus pérdidas después de que Donald Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, en alusión a un llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda para que se le investigue por un presunto fraude hipotecario.

* "El dólar se debilita pues de renunciar Cook o en caso de ser despedida, Trump podría nominar a alguien que esté a favor de recortar la tasa de interés", destacó la firma Banco Base, en una nota para sus clientes.

* Los mercados también están a la espera de un discurso que ofrecerá el presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole a finales de la semana.

* A nivel local será relevante la publicación el jueves de las actas del último encuentro de Banco de México, además, el viernes se darán a conocer cifras de inflación y del Producto Interno Bruto.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC ascendía un marginal 0,05% a 58.494,75 puntos.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas, con un 3,70% más a 546,89 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas, que sumaban un 2,22% a 173,82 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años operaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,98%, igual que la tasa a 20 años que se negociaba en un 9,66%. (Reporte de Noé Torres)