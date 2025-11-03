Peso mexicano se aprecia pese a fortalecimiento global del dólar

CIUDAD DE MÉXICO, 3 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes pese al fortalecimiento global del dólar, al inicio de una semana marcada por el anuncio de política monetaria del banco central (Banxico), el jueves.

La moneda cotizaba en 18,4787 por dólar, con un avance de un 0,34% frente al precio de referencia de LSEG del viernes. A lo largo de la semana pasada la divisa acumuló una caída del 0,7% y en todo octubre un deterioro del 1,4%.

"Opera en terreno positivo, luego de cuatro días depreciándose. Prevemos que la recuperación se mantenga, ya que ha fallado en superar el PM de 100 días en US$18,62. En este contexto, la resistencia que pondrá a prueba está ubicada en US$18,40. Sugerimos mantener posiciones", dijo Banorte en una nota de análisis.

Durante la jornada los inversores estarán pendientes del resultado de la encuesta mensual que realiza Banxico con analistas del sector privado y de la divulgación por parte del banco central del reporte del mes de septiembre de las remesas provenientes del exterior.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández)