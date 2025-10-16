Peso mexicano se aprecia por apuestas de recortes de tasas Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - El peso mexicano avanzaba levemente el miércoles ante un declive global del dólar y después de que los comentarios en la víspera del jefe de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, reforzaron las apuestas sobre una serie de recortes de tasas de interés en los próximos meses.

A nivel local, destacaban declaraciones del subgobernador del Banco de México Jonathan Heath quien considera que la autoridad monetaria no debería precipitarse en bajar agresivamente su tasa clave hasta tener la certeza de que la inflación está retomando una clara tendencia a la baja.

* La moneda cotizaba en 18.4832 unidades, con una apreciación marginal de un 0,05% a medida que el dólar se debilitaba frente a las principales divisas, debido a que la confianza del mercado se veía menguada por la continua disputa comercial entre Estados Unidos y China.

* Funcionarios estadounidenses denunciaron que los mayores controles a la exportación de tierras raras del gigante asiático son una amenaza para las cadenas de suministro mundiales, pero dijeron que Pekín aún podría cambiar de rumbo y evitar que Washington tome medidas.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1,06% a 61.427,18 puntos.

* Los títulos del conglomerado Orbia encabezaban las alzas, con un salto de un 18,94% a 18,84 pesos, en medio de versiones sobre una posible desinversión en una de sus unidades de negocio.

* Los papeles de la minorista Wal-Mart de México eran los segundos con mejor desempeño al subir un 5,0% a 60,95 pesos, apuntando a su tercera jornada de ganancias.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8,56%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,20%. (Reporte de Noé Torres)