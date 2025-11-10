Peso mexicano se aprecia por esperanzas de reapertura del gobierno de EE. UU.; la bolsa cae

CIUDAD DE MÉXICO, 10 nov (Reuters) - El peso mexicano avanzó el lunes a niveles no vistos en dos semanas, siguiendo el impulso de los mercados en el exterior debido a señales de que el gobierno de Estados Unidos podría reabrir pronto. La bolsa, en tanto, revirtió sus ganancias iniciales por tomas de beneficios después de que se aproximara a su máximo histórico de 63.682,80 puntos que alcanzó la semana pasada.

La moneda cotizaba en 18,3813 por dólar -un nivel no visto desde finales de octubre-, con una ganancia de un 0,32% frente al precio de referencia de Reuters del viernes.

El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una moción destinada a poner fin a un cese parcial de actividades de 40 días de la Administración federal que mantiene suspendida la publicación de información macroeconómica oficial.

"El cierre parcial del gobierno de EEUU -el más largo de la historia- probablemente impedirá la publicación de los datos del IPC y de las ventas minoristas (previstos para esta semana), aunque si el Gobierno reabre, comenzarán a publicarse las cifras atrasadas", destacó BlackRock en un reporte.

En una votación de procedimiento, los senadores avalaron un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se someterá a enmiendas para financiar la Administración hasta el 30 de enero e incluye un paquete de tres proyectos de ley sobre asignaciones presupuestarias para todo el año.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 0,42% a 63.109,91 puntos, según datos preliminares de cierre, y analistas creen que el ajuste podría extenderse en lo que resta de 2025.

Según una encuesta entre analistas elaborada por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) el indicador cerraría el año en 61.050 unidades, un 3,4% por debajo de sus niveles actuales, aún así, la perspectiva es mejor que los 60.483 puntos anticipados en su levantamiento de octubre.

Los títulos de Grupo Carso encabezaron las pérdidas de la jornada, con un 3,72% menos a 129,51 pesos, seguidos por los de Grupo Bimbo, que descendieron un 2,74% a 63,50 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió ocho puntos básicos a un 8,76%, mientras que la tasa a 20 años ascendió cinco, a un 9,47%. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)