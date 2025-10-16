Peso mexicano se aprecia por expectativas recorte de tasas Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 16 oct (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el jueves ante un debilitamiento generalizado del dólar debido a expectativas de que la Reserva Federal seguirá reduciendo los tipos de interés. El gobernador del banco central estadounidense Christopher Waller dijo que está de acuerdo con otro recorte de tasas en la próxima reunión que se celebrará a finales de octubre.

* La moneda cotizaba en 18,4014 unidades, con una ganancia de un 0,19% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, en un mercado también atento a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

* "La apreciación del peso mexicano representa una ruptura bajista del soporte de 18,40 en contexto de debilidad del dólar y apetito por riesgo", escribió Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en una nota de análisis.

"La correlación del peso con el (índice dólar) DXY se mantiene en 0,56, indicando sensibilidad moderada a movimientos del billete verde", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1,46% a 62.538,91 puntos.

* Los títulos de la concesionaria de autopistas Pinfra encabezaban las alzas, con un 4,12% más a 241,70 pesos, seguidos por los de la embotelladora Coca-Cola FEMSA (Kof), que sumaban un 3,98% a 156,11 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8,56%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,20%. (Reporte de Noé Torres)