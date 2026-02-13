Peso mexicano se aprecia tras datos de inflación en EEUU, bolsa retrocede

CIUDAD DE MÉXICO, 13 feb (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el viernes luego de la divulgación de cifras menores a lo previsto de la inflación de Estados Unidos, mientras que la bolsa caía por segunda jornada después de haber alcanzado nuevos niveles máximos históricos en la víspera de más de 72.000 puntos. Los datos estadounidenses de inflación se sumaban a recientes reportes que sugirieron una estabilización del mercado laboral, gracias a un mayor ritmo de contratación y un declive en la tasa de desempleo.

* La moneda cotizaba en 17.1680 por dólar, con una apreciación de un 0.31%, en la antesala de un fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado del Día de los Presidentes.

* Por la mañana se dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor estadounidense desaceleró el mes pasado a un 2.4% a tasa interanual desde el 2.7% registrado hasta diciembre. Economistas consultados por Reuters habían pronosticado una tasa del 2.5% en el periodo. * Tras las cifras, operadores elevaron ligeramente sus apuestas a que la Reserva Federal (Fed) reduciría las tasas de interés, aunque con principal énfasis en su reunión de junio, según la herramienta FedWatch de CME.

* "Esta lectura inflacionaria por debajo del 3% ha reavivado con fuerza las apuestas de recortes de tasas por parte de la Fed para el transcurso de 2026", destacó Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en una nota de análisis.

"El dólar estadounidense se muestra vacilante tras los datos de inflación, operando sin una dirección clara mientras el mercado asimila el nuevo panorama de tasas. En México, el peso aprovecha la debilidad relativa del dólar y la caída en las tasas estadounidenses", dijo.

* En el transcurso de la semana, la moneda mexicana sumaba un retorno cercano al 0.50%.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC descendía un 0.23% a 70.726,84 puntos, en un mercado también con la atención puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Las acciones de la embotelladora Coca-Cola Femsa encabezaban el declive, con un 2.79% menos a 192.08 pesos, interrumpiendo una racha de seis jornadas de ganancias que las llevaron a superar en la víspera el hito de 200 pesos por primera vez desde mayo de 2013. * La compañía anunció el jueves por la noche que llevó a cabo una colocación de 10.000 millones de pesos en títulos de deuda local.

* Con el ajuste de la sesión, la bolsa se encaminaba a culminar la semana con una leve pérdida acumulada del 0.12%.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba con pocos cambios frente a su cierre previo en un 8.75%, mientras que la tasa a 20 años descendía dos puntos base, a un 9.17%. (Reporte de Noé Torres)