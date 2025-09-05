Peso mexicano se aprecia tras datos empleo EEUU, bolsa sube a niveles récord

CIUDAD DE MÉXICO, 5 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreció el viernes, mientras que la bolsa avanzó a nuevos niveles máximos, luego de la divulgación de débiles cifras del empleo estadounidense que respaldaron la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas este mes.

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en agosto en 22.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los 75.000 empleos esperados por el mercado, mientras que la tasa de desocupación subió a 4,3% desde el 4,2% de julio.

* La moneda cotizaba en 18,7022 unidades casi al final de los negocios, con una ganancia de 0,10% en medio de un repliegue generalizado del dólar frente a una cesta de divisas referenciales.

* "Las nóminas no agrícolas de agosto fueron más débiles de lo anticipado, reforzando la idea de que el mercado laboral estadounidense presenta un pronunciado enfriamiento", destacó Monex Grupo Financiero, en una nota de análisis.

* Tras los datos, operadores de futuros afianzaron las apuestas a que la Fed comenzará a reducir los tipos de interés en su próximo aviso del 17 de septiembre, una buena noticia para los activos locales que desde hace tiempo se han beneficiado con el amplio diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

* Aunque, por otro lado, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que el informe laboral había sido decepcionante, pero que debería mejorar cuando se revisen los datos el mes que viene, citando en particular el sector de la vivienda.

* "El mercado parece estar en modo 'celebrar las malas noticias', pero conviene mantener un enfoque cauteloso. Si los próximos datos confirman deterioro, el entusiasmo podría pasar a miedo por recesión", afirmó la consultoría CopKapital.

* Pese a la valorización del viernes, la moneda acumula un leve declive semanal de 0,35%, no obstante las perspectivas hacia adelante indican que podría continuar con el fortalecimiento que ha venido mostrando a lo largo del año.

* En el Chicago Mercantile Exchange, las posiciones especulativas a favor de una apreciación del peso mexicano aumentaron por tercera semana consecutiva, a niveles no vistos desde junio de 2024.

* En el mercado accionario, el índice líder S&P/BMV IPC subió 1,02% a 60.479,76 puntos, aunque durante el día llegó a ascender momentáneamente a 60.560,44 unidades, un récord histórico.

* Destacó el avance de los títulos de Grupo Financiero Banorte, que sumaron 1,85% a 175,63 pesos.

LA NACION anunció en la víspera que acordó la venta de su banco digital Bineo.

“En nuestra opinión, el bajo diferenciador contra la propia oferta de productos y servicios de Banorte, continua generación de pérdidas netas, su pequeña cartera de crédito, elevado nivel de morosidad, fuerte competencia de otras instituciones, terminaron provocando un ajuste en la estrategia de Grupo Financiero Banorte”, dijo Valmex Casa de Bolsa.

Está previsto que por la tarde se den a conocer los cambios que sufrirá la muestra del S&P/BMV IPC como parte de su rebalanceo semestral. Algunos analistas anticipan la salida de Controladora Alpek, que fue integrada al indicador tras su escisión de Alfa.

La bolsa sumó un rendimiento del 3,02% en la semana.

En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo en un 8,81%, igual que la tasa a 20 años que terminó la jornada en un 9,48%. (Reporte de Noé Torres)