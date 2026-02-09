Peso mexicano se aprecia tras datos locales de inflación, bolsa anota récord de 71.500 pts

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - El peso mexicano avanzó el lunes ante un débil desempeño global del dólar y luego de la divulgación de cifras locales de inflación que respaldaron la decisión de Banco de México de interrumpir su ciclo de suavización monetaria la semana pasada.

La bolsa, en tanto, subió por tercera jornada consecutiva, anotando nuevos niveles máximos históricos, con la mira de los inversores puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* La moneda cotizaba en 17.1976 unidades en la recta final de los negocios, con una apreciación de un 0.30%, a medida que el dólar se debilitó frente a una cesta de divisas tras conocerse que los reguladores chinos aconsejaron a instituciones financieras que reduzcan su exposición a los bonos del Tesoro.

* "Mi proyección y escenario para lo que resta de la semana es de un peso mexicano expectante", opinó Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

"El foco total estará en Estados Unidos con la publicación de las Nóminas No Agrícolas y la tasa de desempleo. Un dato de empleo más fuerte de lo esperado revalorizaría al dólar globalmente, empujando al tipo de cambio de vuelta a la zona de 17.35", agregó.

* Por lo pronto, la sesión también estuvo marcada por comentarios de miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), entre ellos, Stephen Miran, quien afirmó que la debilidad del dólar no es un problema importante para el banco central en este momento.

* A nivel doméstico, analistas dijeron que el mercado encontró señales positivas en las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que los envíos de petróleo mexicano a Cuba se encuentran detenidos, luego de amenazas arancelarias de la administración de Donald Trump.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.97% a 71,499.96 puntos, según datos preliminares de cierre. Durante el día alcanzó un nuevo hito de 71,551.29 unidades.

* Los títulos de la cementera Cemex encabezaron las alzas, con un 4.28% más a 21.94 pesos. Durante el día, su unidad, Cemex Ventures, anunció una nueva inversión en WtEnergy, una startup que convierte residuos sólidos no reciclables y biomasa en energía limpia.

* Les siguieron los de Gentera, especializada en servicios crediticios, que sumaron un 3.82% a 54.3 pesos, en su quinta jornada al hilo de ganancias.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió siete puntos base a un 8.80%, mientras que la tasa a 20 años bajó ocho, a un 9.21%.

(Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)