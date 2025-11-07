Peso mexicano se aprecia tras datos locales de inflación, bolsa sube

CIUDAD DE MÉXICO, 7 nov (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el viernes ante un declive generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación que sustentó el tono cauteloso ofrecido en la víspera por Banco de México respecto a una mayor flexibilización.

El índice general de precios al consumidor se moderó en octubre a un 3,57% a tasa interanual, luego de dos meses en ascenso. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4,28%, sin cambios frente a septiembre.

La moneda cotizaba en 18,4522 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0,67%, a medida que el dólar cedía terreno con el foco en los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

En México, el banco central, conocido como Banxico, recortó el jueves su tasa clave en 25 puntos base (pb), como esperaba el mercado, y dijo que hacia adelante evaluaría reducirla nuevamente, si bien modificó el lenguaje de su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización.

"La lectura de inflación de octubre valida la cautela de Banxico en su último recorte", dijo Mauricio Guzmán, jefe de estrategia de inversión de la firma SURA Investments.

Según analistas de Grupo Financiero Banamex, la autoridad monetaria volvería a disminuir el costo de los créditos en su próxima decisión de diciembre para luego poner en pausa su ciclo de ajustes durante el primer trimestre de 2026.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0,49% a 63.402,32 puntos, según datos preliminares de cierre, ubicándose muy cerca de su máximo histórico de 63.682,80 unidades que alcanzó a mitad de semana.

Los títulos de Kimberly-Clark de México, dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, encabezaron las alzas, con un 2,62% más a 36,09 pesos, seguidos por los de la embotelladora y minorista FEMSA, que sumaron un 1,78% a 176,80 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió 1 pb a un 8,68%, mientras que la tasa a 20 años bajó dos a un 9,42%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)