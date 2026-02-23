Peso mexicano se debilita ante violencia desatada tras muerte de "El Mencho", impacta sector aéreo

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el lunes, desmarcándose de la mayoría de sus pares de la región, debido a la aversión al riesgo generada por una escalada de violencia en el país tras la muerte del poderoso capo de la droga, Nemesio Oseguera "El Mencho", en una operación militar apoyada por Estados Unidos.

La noticia del deceso suscitó el domingo una feroz respuesta de sus secuaces del violento Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incendiaron comercios, vehículos y bloquearon carreteras en más de media docena de estados, paralizando regiones de la nación latinoamericana.

* La moneda cotizaba en 17.2109 por dólar, con una depreciación de un 0.55%, contrario al desempeño de otras de las principales divisas latinoamericanas que avanzaban atentas a noticias sobre las políticas comerciales estadounidenses tras el fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Donald Trump.

* "La aversión al riesgo se debe a que persiste la incertidumbre sobre la duración e intensidad de estos eventos, lo que es negativo para el desarrollo con normalidad de la actividad económica en México", afirmó Gabriela Siller, directora de análisis de la firma Banco Base.

* Pese a la ola de liquidaciones, analistas dijeron que el mercado veía con buenos ojos la colaboración en el operativo de Estados Unidos, quien ha estado presionando a México para que aumente sus esfuerzos contra los cárteles del narcotráfico, lo que mantenía acotado el repliegue de la moneda.

* "El mercado ve como positivo que en general México sigue cooperando con Estados Unidos en estos temas de seguridad. En el trasfondo es eso, el operativo ya pasó y lo fundamental es que la cooperación México-Estados Unidos continúa", opinó Marco Oviedo, economista y estratega en XP Investments.

"Eso abre la puerta a que sigan acuerdos no sólo en materia de seguridad, si no también en lo comercial. Al final yo me quedaría con eso, y esto debería que ser bueno para la moneda en los siguientes días", agregó.

* Por lo pronto, la cautela de los inversionistas arrastraba consigo al mercado accionario, donde el referencial índice S&P/BMV IPC caía un 1.2% a 70.581,33 puntos.

* El declive era encabezado principalmente por firmas del sector aéreo debido a la cancelación de vuelos y alertas de seguridad de países como Estados Unidos y Canadá provocadas por la ola de violencia, coincidieron especialistas.

* Los títulos de la aerolínea Aeroméxico perdían un 8.5% a 32.80 pesos, seguidos por los de su rival Volaris, que restaban un 7.5% a 16.14 pesos.

* En tanto los papeles de los operadores de aeropuertos GAP y ASUR retrocedían alrededor de un 5%, en tanto que los de OMA cedían cerca de un 3.5%.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía ocho puntos base a un 8.84%, mientras que la tasa a 20 años ascendía siete, a un 9.31%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)