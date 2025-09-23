Peso mexicano se debilita antes de declaraciones de Powell

CIUDAD DE MÉXICO, 23 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes a medida que el dólar se estabilizaba frente a una cesta de divisas, en las horas previas a un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

La moneda cotizaba en 18,3750 unidades, con una pérdida de un 0,13% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

Los inversores seguirán de cerca los comentarios de Powell en un almuerzo de la Cámara de Comercio de Greater Providence más tarde en el día en busca de pistas sobre los próximos pasos del banco central estadounidense después de que la semana pasada recortó las tasas de interés en un cuarto de punto.

A nivel local, se dio a conocer que las ventas al por menor aumentaron ligeramente en julio contra el mes previo, mientras que la actividad económica medida por el IGAE se contrajo más de lo esperado en el mismo periodo (Reporte de Noé Torres)