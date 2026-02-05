Peso mexicano se debilita en línea con mercados en el exterior, decisión Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el jueves arrastrado por una ola de liquidaciones en los mercados globales, mientras que a nivel local la sesión estuvo marcada por la decisión de Banco de México de mantener sin cambios la tasa clave de interés

La autoridad interrumpió un largo ciclo de suavización monetaria, aunque dijo que hacia adelante podría retomar ajustes al tiempo que elevó sus perspectivas de inflación

* La moneda cotizaba en 17.4710 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.78%, a medida que el dólar alcanzó su máximo de casi dos semanas, en medio de una renovada volatilidad que sacudió a los mercados accionarios y los precios de las materias primas. * Durante la sesión destacó la divulgación de débiles cifras del mercado laboral de Estados Unidos, un preámbulo negativo a un esperado informe sobre la situación del empleo en enero, que se publicará la próxima semana después de haber sido retrasado por el reciente cierre gubernamental de tres días. * Por un lado, las ofertas de empleo cayeron en diciembre a su menor nivel en más de cinco años. Según otro reporte, las solicitudes de ayuda por desempleo aumentaron más de lo esperado la semana pasada

* El índice líder del mercado accionario, S&P/BMV IPC, revirtió sus pérdidas iniciales y ganó un 0.15% a 68,836.71 puntos, según datos preliminares de cierre

* Los títulos de la embotelladora Coca-Cola FEMSA (Kof) encabezaron el repunte, con un 2.38% más a 188.03 pesos, seguidos por los del grupo aeroportuario OMA, que sumaron un 2.09% a 260.36 pesos

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió dos puntos básicos a un 8.91%, mientras que la tasa a 20 años subió dos, a un 9.31% (Reporte de Noé Torres)