Peso mexicano se debilita por menores perspectivas recorte de tasas Fed, bolsa repunta

CIUDAD DE MÉXICO, 4 nov (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el martes ante una dividida Reserva Federal estadounidense (Fed) sobre la pertinencia o no de un nuevo recorte a la tasa de interés, lo que impulsaba las apuestas de los inversionistas en contra de una nueva reducción de los tipos de interés en la próxima decisión de política monetaria del banco en diciembre.

La bolsa local, en tanto, revertía sus pérdidas iniciales retomando el camino rumbo al máximo histórico de 63.540,28 puntos que alcanzó la semana pasada.

La moneda cotizaba en 18,6052 unidades, con una depreciación de un 0,61%, a medida que el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas referenciales, rondaba su nivel más alto en tres meses.

"La incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Fed repercute sobre las monedas de economías emergentes con mayor sensibilidad a los diferenciales de tasas, lo que genera una debilidad sistémica en la canasta", dijo Monex Grupo Financiero.

A finales del mes pasado, la Fed redujo la tasa en 25 puntos base; sin embargo su presidente, Jerome Powell, dijo que otro recorte en diciembre no estaba garantizado, enfatizando que las opiniones entre los responsables de la política monetaria estaban divididas.

Autoridades del banco central estadounidense continuaron el lunes con opiniones contrapuestas sobre la situación de la economía y los riesgos que enfrenta, un debate que se intensificará antes de su siguiente reunión y en ausencia de datos, suspendidos por al cierre parcial del gobierno estadounidense.

A nivel local, el mercado espera ampliamente que Banco de México continúe disminuyendo el costo de los créditos tanto en su aviso de esta semana como en su último encuentro del año, a mediados de diciembre.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0,47% a 62.447,63 unidades, después de tres jornadas continuas en declive.

Los títulos de Kimberly-Clark de México, dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, lideraban el repunte, con un 3,69% más a 35,44 pesos, seguidos por los de la firma de medios Grupo Televisa, que ascendían un 2,83% a 9,81 pesos.

En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 44.700 millones de pesos (US$2.403 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)