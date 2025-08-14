Peso mexicano se debilita tras datos económicos de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves ante un fortalecimiento global del dólar luego de la divulgación de cifras económicas en Estados Unidos que mostraron un aumento más fuerte de lo esperado en los precios al productor y una caída de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

La moneda cotizaba en 18,7793 unidades, con un retroceso de un 0,83% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, apuntando a su segunda jornada continua de pérdidas.

Tras las cifras económicas estadounidenses los operadores borraron lo que habían sido pequeñas pero crecientes apuestas sobre un recorte de medio punto porcentual en las tasas de interés el próximo mes por parte de la Reserva Federal (Fed).

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, las condiciones parecen ahora más favorables para un recorte de tasas, y dijo en una entrevista en Fox Business Network que el banco central podría "empezar con 25 (puntos básicos) y luego acelerar".

La atención de los inversionistas está apuesta ahora en las declaraciones que ofrecerá el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, durante su participación más tarde en el día en un seminario organizado por la Asociación Nacional de Economía de la Empresa. (Reporte de Noé Torres)