Peso mexicano se debilita tras incursión de eeuu en venezuela

CIUDAD DE MÉXICO, 5 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba ⁠el lunes en ⁠línea con otras monedas de la región, debido a la incertidumbre de los ⁠inversionistas ‌luego ​de la incursión del fin de semana de ​Estados Unidos en Venezuela y la captura del ‌presidente Nicolás Maduro.

La divisa ‌local cotizaba en ​18.0209 unidades, con una pérdida de un 0.71%, a medida que el dólar estadounidense ganaba terreno a nivel global, en el inicio de una semana que estará marcada también por una serie de cifras económicas ⁠en Estados Unidos que podrían ser cruciales para la Reserva ​Federal.

"El conflicto ha escalado más allá de los hechos militares, generando presión internacional que reprueba estas acciones y alimenta la percepción de inestabilidad en la región latinoamericana", opinó Enrique Balzaldúa, operador independiente del ⁠mercado de divisas.

El retroceso del peso mexicano ocurría ​luego de dos jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar el viernes los 17.8636 por dólar, su ‍mejor nivel desde julio de 2024.

Sin embargo el sentimiento de cautela lo llevó a hundirse la noche del domingo en sus negociaciones en el exterior ​hasta 18.0360 unidades un nivel técnico que, en caso de romper, podría detonar un mayor debilitamiento de la moneda en ‍el corto plazo, coincidieron analistas. (Reporte de Noé Torres)