Peso mexicano se debilita tras incursión de EEUU en Venezuela
CIUDAD DE MÉXICO, 5 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el lunes en línea con otras monedas de la región, debido a la incertidumbre de los inversionistas luego de la incursión del fin de semana de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.
La divisa local cotizaba en 18.0209 unidades, con una pérdida de un 0.71%, a medida que el dólar estadounidense ganaba terreno a nivel global, en el inicio de una semana que estará marcada también por una serie de cifras económicas en Estados Unidos que podrían ser cruciales para la Reserva Federal.
"El conflicto ha escalado más allá de los hechos militares, generando presión internacional que reprueba estas acciones y alimenta la percepción de inestabilidad en la región latinoamericana", opinó Enrique Balzaldúa, operador independiente del mercado de divisas.
El retroceso del peso mexicano ocurría luego de dos jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar el viernes los 17.8636 por dólar, su mejor nivel desde julio de 2024.
Sin embargo el sentimiento de cautela lo llevó a hundirse la noche del domingo en sus negociaciones en el exterior hasta 18.0360 unidades un nivel técnico que, en caso de romper, podría detonar un mayor debilitamiento de la moneda en el corto plazo, coincidieron analistas. (Reporte de Noé Torres)