Peso mexicano se debilita tras informe trimestral Banxico, bolsa repunta

CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreció el jueves arrastrado por una salida global de posiciones de riesgo, mientras que un informe de Banco de México avivó perspectivas de que podría retomar su ciclo de suavización monetaria en su próxima decisión de marzo. La sesión también estaba marcada por la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo aumentó la semana pasada aunque por debajo de lo esperado.

* La moneda cotizaba en 17.1831 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.14%, a medida que el dólar estadounidense ganó terreno frente a una cesta de divisas.

* "Todo apunta a que la Junta de Gobierno de @Banxico va a recortar la tasa en marzo, salvo que la inflación sorprenda mucho al alza", escribió Gabriela Siller, jefa de análisis de Banco Base, en su cuenta de X. * A inicios de febrero, el banco central interrumpió un largo ciclo de suavización monetaria, al dejar la tasa clave de interés en un 7%, aunque hacia adelante indicó que podría retomar los ajustes de los tipos.

* En su informe trimestral el jueves, la autoridad dijo que valorará continuar con ajustes a la tasa objetivo, para lo que tomará en cuenta "los efectos de todos los determinantes de la inflación".

* "El mensaje es claro: las condiciones permiten un recorte en la decisión de marzo, lo que refuerza nuestra visión de recortes continuos de 25 puntos base en las tres reuniones siguientes, llevando la tasa de referencia a 6.25% en junio", coincidió la firma Finamex en una nota de análisis.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.35% a 71,395.81 puntos, según datos preliminares de cierre, revirtiendo sus pérdidas iniciales.

* Si bien la atención del mercado está puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre que culmina esta semana, el avance estuvo encabezado por firmas del sector consumo.

* Los títulos de la firma de alimentos Sigma encabezaron las alzas, con un 2.91% más a 19.10 pesos, seguidos por los de la embotelladora Arca Continental, que sumaron un 2.86% a 210.91 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió cuatro puntos base a un 8.69%, mientras la tasa a 20 años bajó tres, a un 9.13%. (Reporte de Noé Torres)