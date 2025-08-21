Peso mexicano se debilita tras minuta Banxico, acciones de Herdez se disparan

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves después de que la minuta del más reciente encuentro del Banco de México reforzó las perspectivas de que reducirá nuevamente su tasa clave en septiembre.

A principios de agosto, la autoridad moderó su ritmo de recortes a los tipos de interés con una disminución de 25 puntos básicos y, según las actas, la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales, pese a algunas preocupaciones sobre la persistencia de la inflación subyacente.

* La moneda cotizaba en 18,7751 por dólar, con una depreciación de 0,18% frente a 18,7422 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles.

* "De las minutas es evidente que tres de los miembros de la Junta de Gobierno están a favor de seguir los recortes, uno muestra cautela haciendo referencia a la inflación de mercancías y otro definitivamente está a favor de mantener la tasa de interés", dijo Gabriela Siller, jefa de análisis de Banco Base.

* Una encuesta de Citi divulgada el miércoles mostró que gran parte del mercado está descontando una nueva disminución de un cuarto de punto porcentual al costo de los créditos en la próxima decisión de Banxico, pautada para septiembre.

* Por lo pronto serán clave las cifras de inflación de la primera quincena de agosto y del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre que serán divulgadas el viernes, coincidieron analistas.

* La atención de los inversores también estaba puesta en un esperado discurso que ofrecerá el viernes el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole, en busca de pistas sobre los próximos pasos del banco central estadounidense.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC subía 0,67% a 58.609,17 puntos.

* Los títulos de la embotelladora Arca Continental encabezaban las alzas, con 2,93% más a 203,60 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, que sumaban 2,72% a 12,85 pesos.

* Fuera del índice, destacaba un fuerte salto de 35% de los títulos de la compañía de alimentos Grupo Herdez después de que informó que disminuyó su participación en McCormick de México en una transacción de US$750 millones.

* En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en 8,98%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en 9,66%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)