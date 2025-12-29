Peso mexicano se deprecia a la espera de minutas Fed, bolsa cae desde máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 29 dic (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el lunes por un ajuste de posiciones en el arranque de la última semana de 2025, que si bien se espera con un bajo volumen de negocios estará marcada por la publicación de las minutas del más reciente encuentro de la Reserva Federal estadounidense.

Por la mañana se dio a conocer que las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos se dispararon de forma inesperada en noviembre, a su nivel más alto en casi tres años, lo que contribuyó a apuntalar al dólar frente a una cesta de divisas.

* La moneda cotizaba en 17.9693 unidades en la recta final de la jornada, con una depreciación de un 0.42% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, cuando llegó a ubicarse en 17.8759 pesos, un nivel no visto desde julio del año pasado.

* "Durante la semana, el tipo de cambio podría presentar sesgo alcista ante un bajo volumen de operaciones y una posible toma de utilidades, considerando pocos datos económicos relevantes", dijo Monex Grupo Financiero, en una nota de análisis.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC cedió un 0.39% a 65.383,29 puntos, según datos preliminares de cierre, interrumpiendo una racha de seis jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar el viernes un nuevo récord máximo de 65.882 puntos.

* "Esta semana, en la que los mercados permanecerán cerrados el jueves por la celebración del Año Nuevo, la atención se mantiene en el 'rally de Santa Claus', un fenómeno que suele abarcar los últimos cinco días hábiles del año y los primeros dos del nuevo año", destacó la firma GBM.

* Por lo pronto, los títulos del minero Grupo México encabezaron el declive, con un 1.66% menos a 170.42 pesos, seguidos por los del productor de tequila Becle (José Cuervo), que restaron un 1.53% a 20.59 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial plazo a 28 días fue colocada en un 7.07%, tres puntos base por arriba de su remate previo. (Reporte de Noé Torres)