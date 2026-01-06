Peso mexicano se deprecia atento a conflicto EEUU-Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO, 6 ene (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el martes por segunda jornada consecutiva, mientras que la bolsa se mantuvo cerca de su récord máximo, a medida que los inversores continúan sopesando las implicaciones de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La atención también está puesta en la publicación de una serie de datos del mercado laboral estadounidense esta semana que podrían ser clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.

* La moneda cotizaba en 17.9701 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.37%, en momentos en que el dólar estadounidense recobró fuerza frente a una cesta de divisas referenciales.

* "Para el inversionista, este cierre sugiere un entorno de consolidación, donde el dólar/peso mexicano podría mantenerse operando en un rango aproximado entre 17.85 y 18.05 en el corto plazo, a la espera de catalizadores más claros", afirmó Diego Albuja, analista de mercados de la firma ATFX Latam.

"En este contexto, es clave priorizar una buena gestión de riesgo y evitar anticipar movimientos direccionales fuertes sin confirmación", agregó.

* La sesión estuvo marcada además por comentarios de funcionarios del banco central estadounidense sobre la trayectoria de la política monetaria este año.

* El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran, cuyo mandato termina a fines de enero, dijo que este año serán necesarios recortes agresivos de los tipos de interés.

* Por su parte, el jefe de la Fed de Richmond, Tom Barkin, opinó en una entrevista que los cambios en las tasas tendrán que "ajustarse con precisión" a los datos que vayan llegando, dados los riesgos para los objetivos de desempleo e inflación.

* A nivel local, se dieron a conocer cifras que mostraron que la confianza de los consumidores mejoró en diciembre después de tres meses en declive.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC descendió un marginal 0.03% a 64,996.14 puntos, según datos finales de cierre, aun así, se mantuvo muy cerca de su máximo histórico de 65,882 unidades que anotó a finales de diciembre.

* Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaron las bajas, con un 5.85% menos a 177.10 pesos, seguidos por los del banco Regional, que restaron un 3.48% a 137.0 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, con excepción de la tasa del referencial plazo a 28 días fue colocada en un 7.07%, sin cambios frente a su remate previo. (Reporte de Noé Torres)