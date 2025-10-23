Peso mexicano se deprecia, bolsa sube luego de tres jornadas de pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreció el miércoles, mientras que la bolsa subió luego de tres sesiones de pérdidas, en un mercado errático debido a la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

La atención de los inversionistas también está puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre y en noticias sobre el prolongado cierre del Gobierno estadounidense, que mantiene suspendida la publicación de información macroeconómica oficial.

* La moneda cotizaba en 18,4402 por dólar casi al final de los negocios, con un marginal retroceso de un 0,05%, aunque durante el día llegó a fortalecerse hasta 18,3700 unidades.

* "El peso mantiene un soporte clave cercano a 18,30 pesos por dólar y una resistencia en torno a 18,50", dijo Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros para Latinoamérica de la firma XS.com.

"Diversas firmas financieras señalan que mientras el soporte se consolide, existe espacio para que la moneda local se fortalezca hacia la zona de 18,30. Esta ventana técnica sugiere que los mercados no descartan movimientos adicionales, siempre que no surjan fuertes choques externos", agregó. * A nivel local, la jornada estuvo marcada por la divulgación de cifras de la actividad económica de agosto que, si bien resultaron mejores a lo esperado, apuntaban a un débil desempeño del PBI en el tercer trimestre, cuyos datos preliminares serán divulgados la próxima semana.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC ascendió un 0,88% a 61.308,20 puntos. En las tres sesiones anteriores acumuló un declive del 2,8%, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

* Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaron las alzas, con un 4,72% más a 164,45 pesos, seguidos por los de la cementera GCC, que sumaron un 4,05% a 162,31 pesos. Ambas compañías publicaron en la víspera sus informes trimestrales.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió un punto base a un 8,53%, mientras que la tasa a 20 años terminó sin cambios en un 9,22%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)